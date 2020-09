Mezi nominovanými jsou herci Jan Šťastný, Michal Dlouhý a Martin Sobotka, mezi herečkami Jitka Ježková, Vanda Hybnerová a Nina Horáková.

I na tuto událost však dopadají omezující opatření kvůli šíření koronaviru „V sále musí mít všichni roušky. Doufejme, že se do termínu konání další opatření ještě nezpřísní,“ řekla mluvčí přeloučské radnice Marcela Gryčová. Předávání cen však bude možné sledovat i online na oficiálních stránkách události. Po skončení udílení cen je připraven doprovodný program na Masarykově náměstí.

NOMINACE NA CENU FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO ZA DABING, 26. ROČNÍK



Cena Františka Filipovského za nejlepší mužský herecký výkon v dabingu

Jan Šťastný Bolest a sláva, vyrobila Tvůrčí skupina Josefa Petráska pro společnost Magic Box

Michal Dlouhý Toy Story 4: Příběh hraček, vyrobilo Studio Virtual pro společnost The Walt Disney

Martin Sobotka Skleněný, vyrobilo studio SDI Media (Czech REPUBLIC s.r.o.) pro HBO EUROPE s. r. o.

Cena Františka Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu

Jitka Ježková Doktorka Fosterová, vyrobila Česká televize

Nina Horáková Zrodila se Astrid, vyrobila Tvůrčí skupina Josefa Petráska pro společnost CinemArt

Vanda Hybnerová Domácí hřiště, vyrobilo studio S PRO ALFA CZ, a.s. pro společnost V Platforma Skylink

Zvláštní cena poroty za dětský herecký výkon v dabingu do 15let věku dítěte „Kouzelný prsten“

David Bergman Můj kamarád Marlon, vyrobila Česká televize

Matěj Havelka Mia a bílý lev, vyrobila Tvůrčí skupina Josefa Petráska pro společnost Bontonfilm a. s.

Filip Vlastník Lví král, vyrobilo Studio Virtual pro společnost The Walt Disney



Cena Františka Filipovského za zvuk dabingu

Aladinova nová dobrodružství zvuk Jiří Götz, vyrobila ve Studiu Na Jezerce společnost Intersonic

Černobyl zvuk Martin Václavík, vyrobilo studio SDI MEDIA (CZECH REPUBLIC S. r. o.) pro HBO EUROPE s. r.

Princ Krasoň zvuk David Pavlíček, mix zvuku Tomáš Krchlík, hudební režie Ondřej Izdný , vyrobila Tvůrčí skupina Josefa

Petráska pro společnost Mirius FD



Cena Františka Filipovského za dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků animované a dětské tvorby

Léto s Marnie režie Alice Hurychová, vyrobila Česká televize

Lví král dialogy a režie Vladimír Žďánský, zpěv Jan Maxián, vyrobilo Studio Virtual pro spolešnost the Walt Disney

Playmobil ve filmu dialogy a režie Veronika Veselá vyrobilo Studio Budíkov pro Bontonfilm a.s.



Cena Františka Filipovského za překlad a úpravu dabovaného audiovizuálního díla

Co jsme komu zase udělali překlad Irena Novotná, dialogy Petra Hamouda, vyrobilo studio S Pro ALFA CZ, a.s. pro společnost CinemArt

Tolkien překlad Petr Miklica, dialogy Marek Píša, vyrobilo Barrandov Studio a.s. pro HBO EUROPE s. r. o.

Zrodila se Astrid překlad Jan Feldstein, dialogy Tereza Klimešová, vyrobila Tvůrčí skupina Josefa Petráska pro společnost CinemArt

Cena Františka Filipovského za dabingové zpracování TV seriálu

Černobyl režie Karolína Průšová, vyrobilo studio SDI Media (Czech Republic s.r.o.) pro HBO EUROPE s. r. o.

Doktorka Fosterová režie Jiří Kvasnička, vyrobila Česká televize

Lovec režie Jiří Kodeš, vyrobila Česká televize



Cena Františka Filipovského za mimořádné dabingové zpracování AVD

Bolest a sláva režie Zdeněk Gawlik, vyrobila Tvůrčí skupina Josefa Petráska pro společnost Magic Box

Co jsme komu zase udělali režie Lucie Petra Svobodová, vyrobilo studio PRO ALFA CZ,a.s. pro společnost CinemArt

Zrodila se Astrid režie Jiří Brouzdal, vyrobila Tvůrčí skupina Josefa Petráska pro společnost CinemArt

Mimořádnou cenou poroty za výjimečný počin je oceněn film:

Píseň pro Rudolfa III - Dinosaurus režie Michal Vostřez, zvuk Petr Posolda a Zdeněk Klement, dramaturgie pořadu Alena Berková a Ondřej Šrámek, vyrobila Česká televize

Andrea Pospíšilová