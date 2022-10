„Výhru v této soutěži považuji za obrovský úspěch, pro spisovatele detektivek vlastně úplně ten největší. Co se krimi žánru týče, žádnou prestižnější cenu v Česku obdržet nelze,“ nechala se slyšet mladá spisovatelka.

Cenu se jí podařilo získat ve velmi silné konkurenci. „Když jsem koukala na seznam nominovaných knih a autorů, byla to samá velká jména, která už v minulosti cenu vyhrála. Takže mě ani v nejmenším nenapadlo, že bych zvítězila, navíc s prvotinou,“ poznamenala Trpková.

Chtěla jsem se vyvarovat toho, abych vyvraždila celé Holice, říká spisovatelka

Vítězství pro ni znamenalo i jakési zadostiučinění. „V mém okolí totiž byla spousta lidí, kteří o mně pochybovali a nevěřili, že je má knížka dobrá. A když vám to pak potvrdí porota, opravdoví profíci, to je pocit k nezaplacení,“ uvedla Trpková s tím, že přitom ani není moc soutěživý typ.

V minulosti v soutěži se svou prvotinou uspěla třeba také populární spisovatelka Michaela Klevisová, té se to ale povedlo „až“ ve 32 letech.

Přijde Vetřelec

Psaní detektivek jde autorce z Holic od ruky, letos vydala druhý díl série s vyšetřovateli Laurou Linhartovou a Adamem Benešem nazvaný Vesnice. Na jaře 2023 trilogii uzavře kniha s názvem Vetřelec.

„V ní se kriminalisté vracejí zpátky do Holic, a to hned kvůli trojnásobné vraždě. Oběťmi trestného činu jsou mladý manželský pár a jejich tříletá dcerka, a i když zprvu vše nasvědčuje tomu, že chladnokrevný čin má na svědomí sama jedna z obětí, vyšetřovatelé velice záhy zjistí, že místo činu bylo pouze narafičené. Ba co víc, že rodinu někdo dlouhé týdny, možná i měsíce, sledoval,“ naznačila děj nové detektivky Trpková.

Cena Jiřího Marka je české literární ocenění za nejlepší detektivní román. Uděluje ji česká sekce Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury (AIEP). Poprvé byla udělena roku 1996.

