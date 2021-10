Hlavní roli Boženy Němcové vytvořila Martina Sikorová. „Martina je nyní ve správné formě pro tuto roli. Jsem rád, že se s ní můžu potkat, je to naše první větší spolupráce. Martina tam bude mít důležité partnerství s Petrou Janečkovou, která hraje Báru, jakési její alter ego,“ poznamenal Lipus.

Inscenaci pro divadlo připravil režisér Radovan Lipus, který naposledy v Pardubicích pracoval na hře Až na věky. „Jako břitva je krásná a nesnadná partitura pro čtrnáct rozmanitých hereckých hlasů. Divoká plavba proti proudu času někam do poloviny 19. století, ale přitom vlastně do naší současnosti. Stále se opakující příběh obtížné a odvážné jinakosti, která banální všednost přesahuje,“ řekl režisér.

Obrazivá hra Jako břitva je podložena autorčinou hlubokou znalostí života a díla výjimečné české spisovatelky, ale není životopisná, nelíčí životní příběh Boženy Němcové. „Básnivými doteky se přibližuje k tomu, co je v jejích osudech neuchopitelné. Hledá odpovědi na otázky: Co je vnitřní svoboda? Z jakých niterných vláken byla utkána mimořádná, složitá osobnost české ženy, jež překonala svou dobu nejen jako spisovatelka?“ poznamenala dramaturgyně Jana Pithartová.

