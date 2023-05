Východočeské divadlo Pardubice (VČD) připravilo na sobotu českou premiéru hry britského dramatika Alana Ayckbourna Intimní rizika na veřejných místech. Režisérem nové inscenace bude Petr Štindl, který v Pardubicích připravil úspěšné Společenstvo vlastníků.

Inscenaci hry Alana Ayckbourna Intimní rizika na veřejných místech režíroval Petr Štindl. | Foto: Petr Šedivý

Ayckbourn je pro diváky VČD dobře známým autorem. Za posledních osm let divadlo uvedlo hned tři jeho hry – Rodinný podnik, Z postele do postele a Ona není vadná! „Nemá to žádný postranní důvod, je to zkrátka velmi dobrý autor. A také pilný, nedávno měla ve Velké Británii premiéru už jeho 88. hra,“ řekla dramaturgyně Jana Pithartová.

Intimní rizika na veřejných místech jsou autorovou 67. hrou, která se na jevišti poprvé objevila v roce 2004. „V Česku se ještě nehrála. Dramaturgové u nás čekají od Ayckbourna komedii, a to tato hra není. Zarazilo to i kritiky v Británii, hra tak prorazila až při zájezdu do New Yorku,“ konstatovala Pithartová.

Jako dnešní filmy

Drama pojednává o šestici postav, které se hledají ve světlech velkoměsta. Ztvárňují je Petra Janečková, Veronika Malá, Karolína Šafránková, Jan Musil, Martin Mejzlík a Josef Pejchal, které doplní Jiří Kalužný.

Žánrově se podobně jako předchozí premiéra Kdo se bojí Beatles jedná o obtížně zařaditelný kus. Právě tato neuchopitelnost láká i režiséra Petra Štindla. „Nemám rád Ayckbournovy komedie, jsou pro mě prvoplánové. Tato hra se skládá asi z 56 obrazů a má strukturu podobnou dnešním filmům, jako je třeba Láska nebeská, které tvoří životní příběhy několika postav. Je to dobře napsaná hra, ctíme autora a nesnažíme se ji nijak přetvořit,“ poznamenal Štindl s tím, že pro divadlo je to vhodné vybočení z komediálního směřování repertoáru.

S vtipem nahlížené příběhy posloužily i jako předloha k oceňovanému filmu Zbloudilá srdce slavného režiséra Alana Resnaise. „Ve hře se zdánlivě skoro nic nestane, ale v maličkostech a banalitách vzniká obraz šesti duší, které jsou nějak vykořeněné. Klíč je v jednoduchosti replik a situací, jsou součástí našeho bytí a každý je dobře zná,“ dodal režisér.

Stejně jako předchozí novinka Kdo se bojí Beatles slibuje i Štindlova inscenace divadlo kladoucí důraz na herce. „Zkoušení probíhalo v klidu, herci vypadali spokojení,“ podotkl ředitel divadla Petr Dohnal.

Uspěl v konkurzu

Ten v předchozích dnech zvítězil ve výběrovém řízení a divadlo povede dalších šest let. Půjde už o jeho páté šéfovské období. Stejně jako před šesti lety neměl v konkurzu žádného konkurenta, takže měli pardubičtí radní rozhodování snadné. V porotě konkurzu usedli například prezident Herecké asociace ČR Ondřej Kepka, ředitelka Klicperova divadla v Hradci Králové Eva Mikulková či předseda Asociace profesionálních divadel Stanislav Moša.

„Divadlo se dlouhodobě pyšní vynikajícími výsledky. To by nebylo možné bez manažerských schopností pana Dohnala, který kolem sebe dokázal vytvořit kvalitní zázemí a talentovaný divadelní soubor, který pravidelně uvádí nové tituly a neustále se snaží rozšiřovat pole své činnosti,“ sdělila náměstkyně primátora Pardubic Jiřina Klčová, v jejíž gesci je oblast kultury.

Dohnal bude ve funkci ředitele VČD působit až do 31. května 2029.