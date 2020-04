/FOTO/ Beránci, zajíčci, vajíčka, ale také zvonky, řehtačky či dokonce traktory. Motivy velikonočních pohlednic se v historii opakují i proměňují. Obdivovat je můžete od čtvrtka díky webové výstavě Východočeského muzea Pardubice.

Ze sbírky Východočeského muzea. První republika. | Foto: VČM

Ve sbírce Východočeského muzea je velikonočních polednic několik set. Ty nejzajímavější se nyní představují ve webové výstavě Pestrá krása velikonočních pohlednic, kterou muzeum zveřejnilo na svých stránkách tinyurl.com/velikonocnipohledy. „Nejstarší pocházejí z takzvané zlaté éry pohlednic, která trvala od 90. let 19. do desátých let 20. století, a právě tyto pohlednice jsou považované za nejpůvabnější,“ prozradila autorka výstavy historička Renáta Tetřevová. „Velikonoční pohlednice často září barvami a optimismem. Někdy nám mohou připadat až kýčovité, ale musíme si uvědomit, že jsou dokladem dobového vkusu a cenným historickým dokumentem,“ uvádí historička.