Orlando, nejdříve jako muž, později jako žena, hledá smysl života, touží po vznešeném citu, lásce, slávě, nesmrtelnosti, vášni. Potkat ho můžete na prknech Východočeského divadla v Pardubicích.

První premiérou nové divadelní sezony bude na Malé scéně ve dvoře adaptace románu Virginie Woolfové Orlando. Nastudoval ji čerstvý absolvent režie na JAMU Marek David. | Foto: David Konečný

Východočeské divadlo Pardubice chystá na sobotní večer první premiéru nové divadelní sezony. Na Malé scéně ve dvoře uvidí diváci autorskou inscenaci Orlando, která je inspirována jedním z nejvýznamnějších románů britské spisovatelky Virginie Woolfové. Autorem textu a režisérem novinky je čerstvý absolvent oboru režie na brněnské JAMU Marek David který vloni v Pardubicích připravil mimořádně úspěšné scénické čtení Skoncovat s Eddym B.

Woolfová vytvořila fiktivní životopis mladého šlechtice, jenž prochází dějinami od dob alžbětinské Anglie až po spisovatelčinu současnost. Orlando, nejdříve jako muž, později jako žena, hledá smysl života, touží po vznešeném citu, lásce, slávě, nesmrtelnosti, vášni.

Ačkoliv je román Orlando již více než sto let starý, zůstává až překvapivě aktuální. „Je to román, který zkoumá identitu člověka, lásku v různých podobách, potřebu lidské blízkosti, sexuální identitu, pozici žen ve společnosti, snahu něco po sobě zanechat, autorsky se vyjádřit. Je toho víc a o všech těchto tématech by se dalo hovořit hodiny a hodiny. Jedno bych možná ale přeci jen vypíchnul, Woolfová krásně ironizuje samotnou potřebu věci pojmenovávat – dát jim jasný tvar, uzavřít je do škatulky. A to si myslím, že je něco, co dnes vídáme. Bojíme se věcí, které jsou na první pohled nejasné, abstraktní, nepojmenované. Věcí, které nás nutí vystoupit z komfortní zóny,“ vysvětlil režisér.

Kdo byla Virginia Woolfová? Virginia Woolfová (1882 – 1941) byla významná anglická spisovatelka, literární kritička, esejistka, vydavatelka, filozofka a feministka. Patří k nejvýznamnějším modernistům 20. století, je považována za velkého inovátora v oblasti anglického jazyka a jeho užití v beletristickém díle. Ve svých dílech experimentovala s psychologickými motivy a různými možnostmi přerušovaného vyprávění a chronologie, soustředila se na emocionální stavy svých postav. K jejím nejznámějším dílům patří romány Paní Dallowayová, K majáku, Vlny či právě Orlando. Napsala také přes 500 esejí do různých časopisů a sbírek.

Nedílnou součástí Orlanda i většiny románů Virginie Woolfové je autorčin osobitý humor, který nebude chybět ani v nové dramatizaci. „Myslím si, že humor otevírá dveře. Diskuze o složitých věcech je pak lidštější. Je zajímavé, že když jsem Orlanda četl poprvé, asi někdy v prváku na JAMU, vnímal jsem humor, který v něm je, jen velmi málo. Četl jsem ho především jako poetickou, metaforickou a obrazovou knihu, kterou bezesporu je. Až později mi došlo, že právě přehnaná poetičnost, která se snaží striktně pojmenovat lásku, život, smrt, je to, z čeho si dělá Woolfová legraci,“ popsal David.

V moderní úpravě známého románu se divákům představí Veronika Malá, Ludmila Mecerodová, Karolína Šafránková, Petr Borovec a Josef Láska.