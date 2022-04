"Jsme vostrejší než vrátnej z Parama a nadopovaný pentritem víc než kdokoliv ze Syntezie! Vezeme vám takovej večírek že i Labe s Chrudimkou se vod sebe vodpojej! Velka pardubicka? Zlata přilba? Šachistickej czech open! Houby," nechal se slyšet frotman CM Zeller a dodává: "Ale klidně doražte na koni, přivezte šachy a vemte i tu přilbu. Bude se vám hodit."

A svým typickým nekompromisním způsobem se přidává i jeho kolega z Electrick Mann Mukas. "Přichází den „D“, teda spíše den „P“, protože všechno co je od P to je k…a dobré. Třeba porno, pivo, přirážet, přehulit se a taky přespat u tebe. Těšíme se konečně na ochutnávku pardubického perníku, je to náš dlouholetý cíl."

Koncert začíná v obvyklých osm hodin večer, klub bude otevřen o hodinu dříve. Vstupenky budou na místě k dispozici.