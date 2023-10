Režisér Marek David před rokem absolvoval brněnskou JAMU a jeho adaptace románu Orlando je první novinkou divadelní sezony v pardubickém divadle. Pro herce bylo zkoušení na Malé scéně ve dvoře svým způsobem neobvyklé. Nezačínali totiž s pevně daným textem, ale inscenaci mladý režisér dotvářel i na základě hereckých improvizací. „Jsem na tento způsob práce zvyklý,“ uvádí režisér v rozhovoru pro Deník.

Režisér Marek David. | Foto: Jiří Sejkora

Ve Východočeském divadle jste připravil adaptaci románu Virginie Woolfové Orlando. Šlo o váš výběr, nebo nabídku pardubických dramaturgyň?

Když jsme s dramaturgyní Aničkou Zindulkovou Hlaváčkovou vybírali titul, tak jsme se shodli, že chceme dělat modernistického autora a že půjde o nepevný text. Anička přišla s tím, že má ráda Virginii Woolfovou, já jsem pak navrhl Orlanda, kterého jsem četl naposledy v prváku na škole. Zdálo se mi to jako nejlepší varianta.

Čím je tento téměř sto let starý román stále zajímavý a aktuální?

Aktuálnost Woolfové tkví v tom, že pojednává o všech možných tématech. Orlando je fiktivní životopis jednoho šlechtice a dalo by se říct, že obsahuje veškerá témata týkající se lidského života, jako jsou smrt, láska, kariéra… Tyto věci jsou aktuální v každé době, text se tedy týká každého z nás. Možná, že u nás divák nedostane kompletně lineární děj, jako je zvyklý z jiných představení, ale bude na sebe moci nechat působit dílo podobně, jako třeba na čtenáře působí báseň.

Takže by nová inscenace měla oslovit diváky napříč generacemi?

Určitě ano. Je důležité, aby diváci byli otevření a ochotní jít za hranice své komfortní zóny. Komu nevadí být třeba na chvilku znejistěn, může si představení užít.

Divadlo zahájilo sezonu. Diváky čeká muzikál o Kašparovi i kultovní pohádka

Román je cestou napříč staletími – od období vlády Alžběty I. až do roku 1928. Jakým způsobem se s tím vyrovnala vaše divadelní adaptace?

My jsme nešli cestou historické popisnosti. Spíše jsme se snažili navodit dojem určitého bezčasí. Orlando u nás prochází různými staletími, ale použili jsme k tomu vizuální klíč. Naše inscenace se odehrává v prostředí módní přehlídky, kde se vždy vychází z dobových tradic. Nadčasovost je tedy jedním z našich témat, ale nezobrazujeme Orlanda, který by stárnul.

Slyšel jsem, že jste zvolil trochu jiný způsob práce, než bývá obvyklé. Před začátkem zkoušení jste neměl pevně daný text, ale dotvářel jste ho ve spolupráci s herci až během zkoušek.

Já jsem na práci tohoto typu zvyklý. Jedná se o adaptaci literárního díla, proto je nutné vycházet z konkrétních herců, doby a prostoru. Neumím tedy napsat pevný text, který by potom herci jen převáděli na jeviště. Na začátku zkoušení jsme měli nějaký základ, který se pak vyvíjel, třeba i prostřednictvím hereckých improvizací.

Pro ansámbl klasického repertoárového divadla není podobný způsob zkoušení úplně obvyklý. Jak na něj herci reagovali?

Ze začátku jsme si na sebe museli trochu zvykat. Když není text od začátku pevně daný, může to vést k určité nejistotě. Herec může mít pocit, že neví, jak bude vypadat konečný výsledek. Ale myslím, že záhy po začátku zkoušení jsme se všichni vzájemně pochopili a zjistili jsme, že tento způsob práce vytváří pocit jisté důvěry.

Také předchozí inscenace, které jste nastudoval, byly vaše vlastní hry nebo adaptace. Režírovat pevně daný dramatický text vám nevyhovuje?

Já vnímám režii komplexně a text je podle mě prostředkem k tomu, jak dané téma interpretovat. Režie pro mě tedy není jen interpretací konkrétního textu a hledání cest, jak ho ztvárnit. V autorském divadle nemám tak svázané ruce a můžu během zkoušení reagovat na to, co si daná situace žádá, nebo co herec nabízí. Neříkám, že bych pevně dané texty nechtěl režírovat, je to ale úplně jiná disciplína.

Do Pardubic míří rocková legenda Alice Cooper

Inscenaci Orlanda jste připravoval na Malé scéně ve dvoře. Jak vám tento komorní prostor vyhovuje?

Je mnohem jednodušší vytvořit tam intimitu. Diváci sedí doslova pár centimetrů od jeviště, což pro ně může znamenat větší zážitek.

Nedávno jste absolvoval režii na brněnské JAMU. Lákalo by vás nějaké stále angažmá, nebo vám vyhovuje práce na volné noze, kdy si můžete projekty vybírat?

Na tuhle otázku nedokážu úplně odpovědět. Jsem rok po škole a obě tyto cesty mají své plusy a mínusy. Bylo by určitě fajn pracovat s jedním hereckým souborem a snažit se ho kontinuálně umělecky posouvat. Zároveň je ale hezkým dobrodružstvím přicházet do nového prostředí a poznávat lidi.