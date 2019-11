Výstava ukazuje díla, která galerie získala za posledních třicet let

/FOTO/ Galerijní zisky. To je název nové výstavy, která mapuje třicet let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích.

Východočeská galerie po sametové revoluci začala napravovat škody, ke kterým došlo za komunismu. Nyní dovolí návštěvníkům nahlédnout na to nejzajímavější, co se jí podařilo za 30 let získat. | Foto: Deník / Luboš Jeníček