Výstavu Věci vyprávějí otevře 24. září v 17 hodin Východočeském muzeu v Pardubicích.

Muzeum východních Čech | Foto: Archiv

Otevírá se v roce, ve kterém muzeum slaví dvě kulatá výročí. Sto čtyřicet let uplynulo od vzniku samotného muzea a právě před sto lety zakoupil muzejní spolek pro své potřeby pardubický zámek. Celých 140 let muzejníci shromažďují předměty, které mají připomínat chvíle slávy, ponížení i všední život lidí regionu. Letos se oněch 140 let práce pokusili shrnout do jedné výstavy. Vystavují 140 zajímavých předmětů. Jsou to věci obyčejné, vzácné i kuriózní. Nezapomínají ani na příběh největšího exponátu, kterým je pardubický zámek. Výstava potrvá rok a otevřena bude každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin.