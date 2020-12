Souboru, letos slavícímu deset let existence, pandemie zhatila dlouho plánované třešničky na narozeninovém dortu – turné s Danem Bártou, hostování v legendárním pražském Semaforu, vystoupení na festivalech, mnoho rozhlasových a TV natáčení či nahrávání nového alba ve Velké Británii s legendárním producentem Mikem Moranem.

Přesto si v době lockdownu kapela našla čas na své fanoušky a denně je zásobovala alespoň online obsahem v rámci „pirátského karanténního kina“. Frontman kapely Jiří Ševčík navíc sepsal knihu humorně popisující jeho cestu z malé východočeské obce, 80. léta na pardubické konzervatoři, divoké devadesátky a působení v rádiích Panag a Life nebo pracovní setkání s legendami jako Queen, George Michael, Elton John, David Bowie nebo Mick Jagger.

Knihu s názvem Skoro všechno nej na střeše Východočeského divadla (kde kariéra kapely před 10 lety započala) pokřtily tři hlavní postavy publikace: Felix Slováček, Petr Kotvald a ex-tajemník Freddieho Mercuryho Peter Freestone. „Byl jsem velmi poctěn i účastí mnoha dalších osobností šoubyznysu, které kvůli mé knize vážily cestu do Pardubic, namátkou Jakub Smolík, legendární hudební skladatel Zdeněk Barták nebo bývalý kolega Pavel Cejnar z Evropy 2,“ popsal Ševčík.

Dalším splněným snem byl pro „Piráty“ i onen kvůli lockdownu jediný, zářijový společný koncertní projekt s Komorní filharmonií Pardubice. Pod taktovkou dirigenta Jana Kučery se oba orchestry společně představily v pořadu Od Cole Portera k Mercurymu a zpět, kde zmapovaly jazz i pop-music posledních 90 let. Sukova síň jim opakovaně aplaudovala vestoje. „Přiznám se, že do breku bylo i mně. Tak emocionální večer myslím nikdo z nás nezažil a díky za to patří nejen Komorní filharmonii Pardubice a jejím hráčům, ale především úžasnému publiku, jež nás odmítalo pustit z pódia i po třech vytleskaných přídavcích. Pouhým slovem díky se to vystihnout nedá,“ uvedl zpěvák.

Pirate swing band jako malou náplast za přesunuté koncerty pro své příznivce připravuje speciální vánoční film, premiéru by měl mít právě o svátcích. „Dobrý skutek se myslím klišé nikdy nestane, proto jsem rád věnoval knihy a CD do charitativních dražeb pro ty, jichž se tato krutá doba dotýká možná ještě drtivěji než nás. S radostí jsem též přijal nabídku stát se kmotrem nového kalendáře Pardubic pro rok 2021, jehož výtěžek poputuje nadačnímu fondu 2P pro znevýhodněné,“ uzavřel Ševčík.