O tom, jaké jméno 14 metrů vysoký smrk dostane, opět rozhodnou lidé. Trhy začnou již v sobotu, kdy se na náměstí otevřou stánky s tradičními pochoutkami a výrobky.

Návštěvníci se mohou těšit na otevření Ježíškovy dílny nebo hudební vystoupení Terez Wrau nebo Kofevlny a Iva Bartouška. V neděli pak vystoupí pardubická základní umělecká škola a také O5 a Radeček. Trhy budou otevřené od 11. do 20. hodiny, a to až do 23. prosince.