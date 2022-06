Začíná festival Rock for People, pořadatelé očekávají přes 30 000 lidí

/FOTOGALERIE Z ROKU 2019/ Velké jméno na české festivalové mapě, hradecký Rock For People začíná. Pořadatelé od středy 15. do soboty 18. června se na letišti v Hradci Králové očekávají 30 tisíc návštěvníků. Přilákaly je hvězdy jako Green Day, Fall Out Boy, Royal Blood či Biffy Clyro.

Festival Rock for People | Foto: Deník / Michal Fanta