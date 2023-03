Halu na festival doplní i prvky moderního umění. „V současné chvíli máme vyřešenou většinu technicko-provozních záležitostí a můžeme se zaměřit na design prostoru. Během března se uskuteční několik setkání s kreativními týmy scénografů. Naším cílem je pracovat jak s interiérem, který je už sám o sobě prvotřídním příkladem moderní architektury, tak s exteriérem haly a přilehlými budovami,” popsal Pikna.

Psali jsme:

Festival Smetanova Litomyšl se ze zámku přestěhuje do haly a na plovárnu

Osmnáctimetrové jeviště v hale umožní odehrát kompletní program plánovaný původně do zámeckého nádvoří. Po roční odmlce se na festival vracejí výpravné opery – Otello a Prodaná nevěsta. „V některých ohledech je pro nás hala dokonce příhodnější, třeba počtem sportovních šaten, dokonce i se sprchami. To na zámku nemáme,” zmínil v nadsázce Pikna. Zázemí pořadatelé využijí mimo jiné při provedení Schönbergových Písní z Gurre, kdy na jevišti stane na 280 účinkujících ze sedmi zemí.

Oprava zámku se připravovala dlouho. Památkářům se nedařilo dovést do konce výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Realizace začala s takřka ročním zpožděním, festival se tak do svého hlavního dějiště s opravenými střechami vrátí až v roce 2024.

Zájem je velký

„Stěhujeme se z nádvoří do Festivalové haly, někoho to může odradit. Bez zámku je to jen jeden z festivalů,“ mínil těsně před začátkem prodeje lístků ředitel Pikna. Jeho úvahy se však nepotvrdily. V současnosti jsou vyprodané všechny pořady na zámku v Nových Hradech, zmizely také lístky na oba koncerty Adama Plachetky a Ondřeje Havelky Koncert na přání - Nebe na zemi. Velmi dobře se prodával Koncert plný překvapení - 40 let za scénou, který bude moderovat umělecký ředitel Smetanovy Litomyšl Vojtěch Stříteský.

Oprava zámku v Litomyšli začala. Omezení pocítí turisté, svatebčané i Smetanka

Zájem je podle organizátorů festivalu také o opery Otello a Prodaná nevěsta, ještě jsou vstupenky na zahajovací koncert. V prodeji jsou i lístky na Velké finále. Ceny nechali pořadatelé zhruba na úrovni minulého roku. Zimní stadion v Litomyšli se letos promění ve Festivalovou halu pro Smetanovu Litomyšl.Zdroj: Smetanova Litomyšl

„Smetanka sice patří na zámek, ale láká nás zkusit vážnou hudbu v místě, kam běžně chodíme na hokej. Jsme zvědaví na akustiku a celkové provedení,“ řekl Pavel Krátký ze Svitav, který jezdí na festival pravidelně s manželkou.

Kromě hlavního programu Smetanova Litomyšl tradičně nabízí volně přístupnou scénu Festivalové zahrady. Návštěvníci se mohou těšit na Malého prince v podání Jana Ciny a Venduly Příhodové, koncerty Igora Orozoviče nebo Anny J. Slováčkové. Na programu je tanečně-akrobatické vystoupení souboru Dekkadancers nebo orchestry většiny českých konzervatoří. Cyklus výstav Smetanova výtvarná Litomyšl nabídne například výstavu skleněných plastik Rudolfa Burdy a v galerii se díky Plánu B opět promění i veřejná prostranství historického jádra města. Novinkou 65. ročníku je Smetanova poetická Litomyšl. Na několika místech ve městě budou znít během festivalu verše nebo se uskuteční umělecké tvoření.

Čtyři otázky pro Jana Piknu, ředitele festivalu Smetanova Litomyšl

Jak bude v hale vznikat koncertní prostor?

Jan Pikna, ředitel festivalu Smetanova Litomyšl.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Zdánlivě jednoduše. Po ukončení zimní sezony se rozpustí led a my můžeme začít stavět jeviště a hlediště, začít si hrát s vizuální stránkou. Úskalí může být v tom, že to bude poprvé a mohou na nás čekat různé nečekané problémy. Ale je to velká výzva. Nikdy neříkáme „nejde to“, vše má hned několik možných řešení a jen je potřeba vybrat to nejlepší. A to mě – a myslím i mé kolegy – baví.

Co akustika?

Národní festival Smetanova Litomyšl v roce 2023 slaví půlkulaté jubileum, během 18 dní od 15. června do 2. července se uskuteční jeho 65. ročník. Přinese 35 pořadů hlavního programu, který doplní doprovodný program ve Festivalových zahradách a 19. Smetanova výtvarná Litomyšl a nově Smetanova poetická Litomyšl. Jako téma si dramaturgie zvolila Belle Époque, tedy „krásnou dobu – krásné časy“, jak se označuje období přelomu 19. a 20. století. Nebývalý pokrok vědy a techniky tehdy umožnil rozvoj všech lidských činností a bohatě se propsal i do umění.

Architekti – a město jako velkorysý investor – vytvořili halu, která se zdaleka vymyká obvyklým zimním stadionům dané kategorie. Nejedná se o stavbu s typicky plechovým zvukem a roztříštěnou ozvěnou. Naše hala má členěný dřevěný strop a stěny obložené pohltivým materiálem. Zvuk v ní tak je příjemný, decentní a určitě vyhoví i pro pořádání koncertů s klasickou hudbou.

Jakou kapacitou hala disponuje a bude hlediště, jak jsou návštěvníci zvyklí?

Obrovskou výhodou je, že se do haly dá umístit veškeré festivalové „vybavení“ prakticky beze změny. Stejné jeviště, zvýšené hlediště se stejnou kapacitou, které navíc můžeme vzhledem ke krytému prostoru vybavit čalouněnými sedačkami…

Co na sebe? Bude v hale zima nebo teplo?

Všechno má své výhody a nevýhody. Na rozdíl od nádvoří nebude v hale padat večerní chlad, zároveň tam ale nebude povívat osvěžující větřík. Pevně věříme, že se nám podaří vytvořit velmi důstojný prostor, kde se budou lidé dobře cítit ve svátečním oblečení, tak jak se patří na společenskou událost nejvyššího významu. A určitě se postaráme o to, aby měli veškeré pohodlí.