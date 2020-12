Hostí významné filmové přehlídky a festivaly a uvádí dokumentární tvorbu a podporuje začínající filmaře. Nyní jsou však již podruhé dveře do sálu kina zavřené. „Je to existenciální záležitost, potřebujeme otevřít, abychom kino udrželi,“ říká ředitel Bio Central Petr Vítek.

Ředitel Bio Central Petr Vítek se v prostředí kin pohybuje řadu let. Je spoluzakladatelem nové éry pražského kina Aero, které začal spolu s kolegou Pavlem Rajčanem v devadesátých letech provozovat a které je, jak sám říká, stále jeho srdcovým kinem. Od té doby otevřeli a provozují další – pražská kina Světozor, Bio Oko a nově kino Přítomnost a v Brně Univerzitní kino Scala. „Film je nedílnou součástí mého života. Nejsem ale žádný filmový „vědec“, na filmu miluju příběhy, proto se mohu dívat i na filmy, které třeba svojí formou nejsou nejlepší. Pokud mě ale příběh strhne, odpouštím mu všechny ostatní nedostatky. Je to vášeň,“ popisuje Petr Vítek. A byla to nejspíš právě ona vášeň, která Petra Vítka před časem dovedla do hradeckého Centrálu, které s předchozím provozovatelem nezažilo nejlepší časy. „Bylo potřeba začít úplně od začátku, ale vlastně tato cesta byla naprosto logická. Mám rád kina a nechtěl jsem, aby tak úžasné kino, jakým Centrál bezpochyby je, padlo. Cítil jsem zodpovědnost za projekt, který jsem začal v Hradci Králové rozjíždět,“ vzpomíná Petr Vítek.

Novodobá historie Bio Central se píše od roku 2012. „Těchto osm let hodnotím velmi pozitivně, i když toto slovo zní v kontextu současné situace dost zvláštně. Podařilo se nám odstřihnout od staré zátěže insolvence bývalého provozovatele a společně se Statutárním městem Hradec Králové a Státním fondem kinematografie bylo kino vybaveno novou promítací technikou, takže kvalita projekce šla výrazně nahoru. Vylepšili jsme a stále vylepšujeme náš druhý sál, který jsme plánovali v roce 2020 digitalizovat, což se bohužel díky covidu-19 nepodařilo, ale doufáme, že to zvládneme v roce 2021. Podařilo se nám usadit naši dramaturgii a nabídnou divákům velmi pestrý a kvalitní program. Diváků jsme za poslední roky měli více a více a dařilo se i našim dalším aktivitám, jako třeba naší kavárně, kde se snažíme nabízet kvalitní lokální produkty, nebo eventovým projektům v Hradci Králové a jeho okolí,“ jmenuje Petr Vítek.

Dnes se Bio Central řadí po bok klasických kin s dlouholetou historií. „To je první rozdíl od multiplexů, které se u nás začaly objevovat až v devadesátých letech minulého století. Není to však to jediné, co nás odlišuje. Je to také počet sálů a samotná dramaturgie. Naše kino se i od ostatních klasických kin liší v tom, že se snažíme divákům vybírat filmy, které nás oslovují a přijdou nám dobré – ve smyslu kvality v daném žánru, ať už je jakýkoliv. Jednoduše jsou filmy, které v našem kině diváci neuvidí. Naopak uvádíme filmy, které se zase nehrají v jiných kinech,“ přibližuje Petr Vítek a pokračuje: „Snažíme se vybírat to, co nás zajímá a co si myslíme, že se našim divákům bude líbit. Nabízíme maximální šíři kinematografického, ale i jiného obsahu, jako např. přenosy z Metropolitní opery, Londýnského Národního divadla, nebo světoznámých baletních scén. Dále on-line přenosy koncertů, nebo světových výstav. Z nefilmových aktivit nabízíme divákům různé přednášky, živé koncerty, nebo například mezinárodní projekt PechaKuchaNights, ve kterém se představují čeští kreativní tvůrci. Oslovujeme co nejširší spektrum diváků.“ Je to zároveň i celá škála festivalů, které si své diváky našly a na které jezdí diváci z celého kraje. Hlavním festivalem jsou regionální ozvěny lidsko-právního festivalu Jeden svět, dále je to například Festival francouzského filmu, Mezinárodní festival outdoorového filmu, festival španělských filmů La Película, Festival otrlého diváka nebo hradecký projekt Cinema Open.

Stejně jako ostatní kina i Bio Central muselo své dveře letos již podruhé zavřít. „Pro kino je zavření existenční záležitostí. Pokud bude zavřeno delší dobu, tak zkrachujeme. Nemáme žádné jiné příjmy než z promítání filmů a dalších služeb s projekcemi spojenými a příjmy z kavárny. Státní kompenzace nepokryjí náš provoz ani když ho omezíme na minimum,“ říká Petr Vítek a pokračuje: „První uzavření jsme zvládli, měli jsme ze začátku roku a z roku předchozího nějaké finance, které jsme chtěli investovat do nové techniky. Aktuálně jsme už ale museli požádat Statutární město Hradec Králové o podporu a byla nám odsouhlasena tzv. Návratná finanční výpomoc ve výši 400 000 korun. Co bude dál, nevíme. Doufáme ale, že se kina co nejdříve otevřou a kino se nám podaří udržet.“ V to věří také silná divácká základna Bio Central a nejen ta. „Diváci jsou skvělí. Po prvním uzavření se k nám v dosti hojné míře vrátili, v létě jsme vykazovali moc hezká čísla. Doufáme, že k nám v podobném počtu vrátí i tentokrát. Diváci kino, místo, kde se mohou setkávat a společně filmy prožívat, potřebují. Stejně jako my, co kina provozujeme,“ uzavírá Petr Vítek.

Jistou podporou je v této době projekt Moje kino Live, které divákům přináší kino domů. Nejedná se o klasické VOD, kde si divák může vybrat a pustit libovolný film, kdykoliv ho pozastavit a zase spustit. Moje kino Live začíná v přesný čas. Před filmem se diváci mohou sejít na chatu a popovídat si o tom, na jaký film jdou, jak se na něj chystají – tak, jako by ty chvíle trávili na baru svých oblíbených kin. Před filmem je vždy uvítání a u nových titulů následuje filmový úvod. Film nejde pozastavit, takže divák musí být nachystán ho zhlédnout celý, stejně jako v kině. Po filmu je opět možnost si s ostatními diváky povídat. Někdy je možné se pobavit i s některými tvůrci, herci nebo aktéry dokumentárních filmů. „Je to taková naše náhrada kina a alespoň maličký zdroj příjmů, který ale nemá šanci ztrátu z uzavření kin kompenzovat,“ zakončuje Petr Vítek.