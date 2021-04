Co stalo za náhlým ukončením kariéry? Například to, že ostatní nedávali fotbalu to, co on. I když v jeho případě se jednalo o hodně vysokou metu.

„Rozhodl jsem se skončit z důvodu nekvality mančaftů třetí třídy a hlavně kvůli úrovni této soutěže. Navíc dnešní kluci už nemají takový zájem o fotbal. Po těch letech kvalitního fotbalu už mě to opravdu nenaplňovalo. Mně by například v životě by nenapadlo nepřijít na fotbal. Choval jsem se jako profesionál, samozřejmě se tak dělo na úkor rodiny. Osmatřicet let se mi manželka, rodina přizpůsobovala,“ podotýká František Ryba.



A ještě jedna věc hrála roli. V současné době se vytrácí úcta k autoritám. Nejenom na zeleném trávníku.

„Manželka se bála, aby se mi nic vážného nestalo. Přeci jenom šedesát let je šedesát let. Říkala, že mi nestojí za to, aby mi někdo urval nohu. Její názory jsem bral do úvahy. Fotbalové se sice cítím ještě dobře, ale fakt už nemá cenu riskovat,“ přikyvuje.



František Ryba začínal s fotbalem v šesti letech v Pelhřimově a skončil v šedesáti v Rohovládově Bělé. Za dospělé hrál od sedmnácti let. A považte, za celou dobu nepřerušil svoji kariéru.

František Ryba, fotbalová legenda.Zdroj: archiv Františka Ryby