Netvrdím, že by pro každého mělo mít tetování nějaký význam, ale u prvním kérek to mám ráda. U prvních tetování to bývá někdy ve smyslu: „Chci nějakou kérku, nevím co“. Něco někde vidí, přinesou si to a za pár let se jim to nelíbí. Ale i to je určitý vývoj. Když jde člověk na první tetování, mám radši, když má význam. Vždy, než začnu tetovat, snažím se navázat nějaký kontakt. Třeba si spolu dáme kávu, povídáme si a snažím se o tom člověku něco zjistit. Hodně to pomáhá u lidí, se kterými se vidím poprvé a kteří přišli na první tetování. Jsou z toho nervózní a neví, do čeho jdou. Cítím z nich, že ten stres z nich tímhle trochu opadne. Preferuju osobnější přístup ke klientele. Je to něco jiného, než když si jde člověk koupit něco do obchodu.

Zdroj: archiv Kamily Košťálové