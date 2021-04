Už dlouho jsem měla v hlavě myšlenku toho, že bych chtěla něco sama tvořit. Vždycky mě inspirovaly životy lidí a ráda jsem si s nimi o tom povídala. Můj kamarád mi jednou řekl, že jsem ten typ člověka, kterému se lidi rádi otevřou a svěří. Od té doby jsem nad tím pořád přemýšlela. Najednou mi to začalo říkat mnohem víc lidí a já si to postupně začala uvědomovat. To všechno v době, kdy jsem se snažila najít sama sebe. Postupně mi docházelo, že takovou schopnost nemá každý a začala jsem vážně uvažovat nad tím, že toho nějak využiji.

Myslím si, že každá událost, myšlenka nebo příběh, který se nám v životě stane, nás utváří. Vždycky jsem si ráda chodila sednout do kavárny a jen jsem pozorovala lidi kolem sebe. Fascinuje mě představa, že všichni v sobě něco prožíváme, řešíme různé problémy a spojujeme je s emocemi. a že nejsem sama, kdo má sám v sobě nepořádek. Zatímco ale každý z nás řeší převážně sám sebe, já mám životní potřebu zkoumat životy ostatních lidí a ponořit se hlouběji do toho, co cítí a jak co prožívají. Každý člověk je podle mě unikát. Proto Unikáti.

V lednu 2020 jsem tak nahrála svůj první rozhovor s mojí kamarádkou. Byl o rakovině. Říkala jsem si, že by to třeba někomu mohlo pomoct. Když totiž člověk zjistí, že na tu nemoc není sám, je to hned snazší. Následoval rozhovor s Jindrou Hojerem, což byl pro mě opravdu silný zážitek. Převyprávěl mi celých osmdesát let svého života a já z jeho slov cítila tu obrovskou moudrost. Měl naprosto utříbené myšlenky a hodnotil celý svůj život jako celek, což se mi hrozně líbilo. Oba příběhy jsem společně s dalšími čtyřmi už zveřejnila na instagramovém profilu jsemunikat. Nahraných mám dalších devět rozhovorů, na kterých postupně pracuji.

Obecně mám problémy s češtinou. Ze školních diktátů jsem měla většinou pětku. Dělám tedy v podstatě něco, co mi vůbec nejde. Beru to ale jako takovou výzvu a snažím se na tom pracovat. Mám pár lidí, kterým občas napíšu, aby mi text zkontrolovali. Někdy mi dokonce někdo po zveřejnění příběhu napíše, že tam mám chybu. A mně to vlastně vůbec nevadí, posouvá mě to dál. Učím se také, jaké otázky při rozhovorech pokládat a celkově se snažím v tom, jak vést rozhovor, nějak posouvat a vzdělávat.

Nejtěžší pro mě bylo začít. Hodně jsem bojovala s tím, že se nebudu moct projektu kvůli škole věnovat naplno a tak, jak bych chtěla. I teď si musím často připomínat, proč jsem vlastně začala. Že to nedělám kvůli ostatním, ale kvůli sobě, protože mě to prostě baví. Každý člověk mi přinese do života nový pohled nebo myšlenku, nad kterou jsem do té doby ani neuvažovala. Koho to bude zajímat, tak si to taky přečte. Rozhodně se ale nehoním za nějakým počtem sledujících nebo instagramovou slávou. Jednou bych ale chtěla vydat knihu plnou příběhů na první pohled obyčejných lidí – unikátů.