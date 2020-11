Jan Kolařík se svým kamarádem Vaškem Štanclem stojí za projektem Darujeme milion. Kluci se vydali skrz Českou republiku na elektrických longboardech, pro nemocného chlapce vybrali téměř půl milionu.

Na elektrických longboardech projeli celou republiku | Foto: archiv Jana Kolaříka a Vaška Štancla

Myšlenka projektu darujeme milion je moje vlastní. Už dlouho jsem pořádal třeba charitativní akce nebo nějaké přednášky, nikdy to ale nemělo žádnou formu, proto jsem tomu už chtěl nějakou podobu dát. Jako první projekt jsme zvolili longboardy, protože když za mnou přijel Vašek, můj kamarád z pardubické univerzity, do Brna, tak mi říkal, že by chtěli dodělat nový prototyp boardů. A já na to řekl, že s nimi objedeme republiku. Takhle to v podstatě začalo.