David Kubeš se narodil v Praze, od tří let žije na východě Čech, ale k lyžím měl odmalička blízko. „Poprvé jsem stál na lyžích u babičky s dědou na zahradě, to mně byly asi tři roky. Odmalička jsem pak s tátou lyžoval, jezdili jsme i na prodloužené víkendy do Rakouska,“ říká lyžař. Brzy následovaly i první závodní momenty na opravdové trati. „Byli jsme s tátou na rakouském ledovci Pitztal, potkali jsme tam jeden český tým. Přidali jsme se k nim, tak jsem k tomu přičichl a poprvé se svezl v bránách. A už jsem u toho zůstal,“ dodal Kubeš.

Alpský lyžař David Kubeš na MČR 2021 ve Špindlerově MlýněZdroj: Josef Štěpán