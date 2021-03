Nejsem plánovací typ. Do batohu jsem si sbalil telefon, pas a kreditní kartu a ze dne na den jsem nechal práce v marketingu a vydal se do světa. Vím, že kdybych to neudělal, do konce života bych si to vyčítal. Chtěl jsem zkusit dojít co nejdál to půjde, po zemi nebo lodí, dokud se nebudu muset zastavit. Přál jsem si splnit svůj cestovatelský sen a obejít celý svět. Na cestě jsem byl přes rok a půl, přešel jsem Hedvábnou stezku i jihovýchodní Asii. V Thajsku mě ale zastavila pandemie koronaviru. Nebýt ní, jsem na cestě doteď.

Zdroj: Archiv