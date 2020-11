Při otevření nádraží pochválil jeho manažerské a odborné dovednosti i generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, který přidal historku z doby, kdy měl stavitel žijící v Letohradě-Kunčicích převzít řízení miliardové zakázky. Když se Svoboda ptal svých kolegů, kdo Krejsa je, odpověděli mu: „To je ten správný člověk na správném místě, protože na vysoké jsme od něj všichni opisovali.“

Přemysl Krejsa už má s velkými stavbami zkušenosti: „Před dvanácti lety jsem řídil práce při rekonstrukci hlavního nádraží v Praze, která byla objemově jedenkrát větší než ta letohradská. Rozdíl ale vidím hlavně v místě. V cizím regionu jdu sám za sebe, ale v Letohradě je zodpovědnost větší, protože mě lidé znají, a tak jsem pod větším drobnohledem.“ K nejnáročnějším momentům na stavbě patřila podle slov jejího ředitele jarní etapa, kdy se na nádraží pracovalo ve dvaapadesátidenní nepřetržité výluce a budování podchodu v loňských nepřetržitých výlukách. „Mostaři pracovali nepřetržitě sedm dní v týdnu dvanáct hodin denně. Mezitím jsme dělali na kolejích a trakčním vedení. Naštěstí se na stavbě setkala vynikající parta kvalifikovaných dodavatelů, a to jak stavbyvedoucích, tak mistrů. Z mého pohledu běžel provoz stavby plynule, lidé spolu komunikovali a tak mi ušetřili spoustu práce,“ bilancoval. Na stavbě pracovalo asi padesát až osmdesát lidí, party dělníků se střídaly a pracovaly zhruba 11 hodin denně. „Jsme zvyklí na dlouhodobé plánování, všechno směřujeme k tomu, abychom neměli skluz. Na týdenních poradách se řešil harmonogram, nesoulady v projektech a jejich dílčí neprovázanost. Projektant se sice snaží zkoordinovat postupy, ale když nastoupí deset firem, deset stavbyvedoucích, tak se samozřejmě nějaké ty rozdíly najdou. Ale vždy jsme se dohodli a problémy vyřešili,“ popisuje Krejsa.

Koronavirus byl komplikací, ale stavbu nezabrzdil. „Naštěstí nezaměstnáváme mnoho brigádníků ani zahraničních dělníků, a když tak většinou u nás pracují dlouhodobě, třeba pět let. Jsou to kvalifikovaní pracovníci. Nervozita ale trochu panovala. Někteří pracovníci se báli, zvažovali, zda mají chodit do práce, nebo zda zůstat doma na 60 procentech mzdy, a přitom si vymalovat nebo udělat něco na baráku. Vysvětloval jsem jim, že máme dvaapadesátidenní výluku a že potřebujeme vytrhané koleje nahradit novými, a to vše v daném čase. Zajišťovali jsme jim roušky i ubytování. Ze dne na den se uzavřely restaurace, ale naštěstí vařili v bývalé Perle a Písečné, odkud jsme vozili obědy. Bylo to složité období,“ vzpomíná Přemysl Krejsa a dodává: „Na jedné straně automobilky zastavovaly práci, protože měly přerušenou dodávku náhradních dílů z Číny a měly přislíbené kompenzace, ale my jsme museli pokračovat v práci. Naštěstí dodávka materiálu od dodavatelů byla plynulá, stavebniny nebyly uzavřené a štěrk z lomu nám také naváželi pravidelně.“

Práce na obnově nádraží trvaly včetně zimního přerušení prací zhruba rok a půl. Obavy, že se dílo nestihne dokončit v daném termínu, stavitelé měli. „Obávali jsme se, abychom legislativně stihli zprovoznit výtahy. Nezáleželo to jen na nás, ale do schvalovacího procesu vstupovaly úřady. Na podzim i v brzkém jarním období výtahy fungovaly, i když docházelo k dílčím výpadkům. Největší problém byl v červnu, když provoz výtahů zabrzdilo dokončení legislativy,“ dodává ředitel stavby. A proč si vybral jako svou profesi zrovna stavařinu? „Rodiče se odstěhovali v roce 1965 do Karviné a jezdili jsme na Kunčice za babičkou. O mém povolání rozhodla trochu náhoda. Jednou přijížděli od Žamberka do Letohradu a při pohledu na budovu průmyslovky řekli: ‚Ejhle, tam by mohl náš mladý chodit.‘' A bylo rozhodnuto,“ uzavírá Přemysl Krejsa.

(mag, bur)