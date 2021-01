Sezona nakonec dobře dopadla. Pardubičtí hokejisté se po výhře v posledním kole na ledě Brna udrželi v nejvyšší soutěži. "Všichni nás pasovali do role sestupujícího, ale nám se to povedlo. Tým se ještě dobře posílil, udělalo se dobré klima v kabině, dařilo se nám zápasy vyhrávat. Dá se říct, že to byla jízda jako v play-off," uvedl Rolinek. Po posledním utkání prohlásil, že si záchrany cení ještě více než titulu. "Nemohli jsme si dovolit prohrát. Pro mě to byl vrchol, protože jsem si dokázal představit, co by se s klubem mohlo stát," dodal.

Zdroj: Deník/ Luboš Jeníček