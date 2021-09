Jáchym Hlaváček se narodil 9. 9. 2021 v 9:40 hodin. Domav Dolanech u Pardubic na něho čekají bráškové Jiřík (8 let) a Kubík (5 let). Tatínek Jirka a mamka Daniela mají velkou radost. Foto: rodina | Foto: Rodina

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.