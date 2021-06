Být fanouškem českého mužstva, to je v posledních letech spíše za trest. Od poslední medaile z roku 2012 se na pozici šéfa české střídačky vystřídalo pět koučů. Ani jeden nedokázal prolomit zakleté medailové bariéry.

„Já dokonce tipoval, že získáme medaili a že postoupíme,“ řekl po včerejším konci Vladimír Vůjtek, jeden z oněch pěti trenérů. Česko vedl na šampionátu v roce 2016, kde jeho výběr nepřešel v prvním zápase play-off přes Ameriku. Pocit nepříjemného konce tak moc dobře zná.

Jenže jeden rozdíl tu je. Vůjtek tehdy v Moskvě ze sedmi duelů ve skupině šestkrát triumfoval a do vyřazovacích bojů šel mančaft z prvního místa. Hra pod sympatickým lodivodem bavila. Letos tomu bylo jinak. Z předvedeného hokeje bolela hlava, fanoušci tentokrát zvedali oči ke stropům obýváků víc než kdy jindy. U Vůjtků tomu nebylo jinak.

Bohužel jsme na MS zklamali, ale je to první a veliká zkušenost. Přesto děkuju všem členům realizačního týmu za opravdu výborně odvedenou práci a všem hráčům za to, že v této těžké době přijeli reprezentovat. — Filip Pešán (@PesanFilip) June 4, 2021

„Bylo to střídavé. Z kraje nám dva zápasy nevyšly, čtvrtý se Švédy jsme hráli od poloviny dobře. Měli jsme porazit Bělorusy za tři body, vyhrát za tři body s Dány. To jsou zápasy, které nám nevyšly a v konečném účtování nám chyběly,“ pokračoval Vůjtek už konkrétně.

Pravda pravdoucí. Pohodu z přípravných duelů, kde Češi vyhráli devětkrát za sebou, vystřídal hrůzostrašný vstup do turnaje. Pešánovci proto prubli už v základní skupině několik rozhodujících zápasů. Zvládli je. Jen ten poslední (opravdový) nevyšel.

„Narazili jsme na Finsko, což je soupeř, který nám moc nesedí, což se také ukázalo a nedokázali jsme se proti jejich obraně prosadit. Na druhou stranu mohli jsme mít jiného soupeře, kdybychom sehráli lépe základní skupinu,“ podotkl čtyřiasedmdesátiletý oblíbenec.

Neustálé rošády v sestavě Vůjtek považuje za jakýsi trend současného hokeje. Přesto by on reagoval jinak. „Někteří trenéři to dělají, hlavně ti v Americe. Já jsem spíš pro ten východoevropský styl, kdy se sestava moc nemění. Postaví se základ, a když nedojde ke zranění nebo něco nefunguje, tak jsem pro do toho nezasahovat. Dnes je trenérská práce jiná a je trend, že každý musí umět hrát s každým,“ uvedl.

A jak Vůjtek tipuje další vývoj šampionátu? Domů odjeli už i „jeho“ Slováci, se kterými v roce 2012 vybojoval stříbro, na semifinále i přímé boje o medaile tak může koukat úplně v klidu. Což má také v plánu.

„Řekl bych, že se Kanada nějakým zázrakem dostane do finále a narazí na Finsko. Mužstva, kterým jsem držel palce, jsou venku, takže už je mi teď celkem jedno, jak to dopadne. Podívám se, jestli to bude dobrý hokej, a to je všechno,“ dodal smířlivě Vůjtek.