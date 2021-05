Dva tréninky v Olympijském sportovním centru v Rize a zítra už vstup do šampionátu. Čeští reprezentanti poznali podmínky, které je čekají v základní skupině A.

„Hřiště je celkem obrovské, bude to hodně o nohách a bruslení. Led je nový, ale je to celkem dobré. Doufám, že se tam budu dobře hýbat,“ řekl pardubický odchovanec Filip Zadina.

Obzvlášť pro hráče z NHL se hrací plocha může zdát obrovská. To potvrzuje i Zadinův spoluhráč z Detroitu Filip Hronek, bývalý hráč Hradce Králové. „Je to větší, ale trochu to zkreslují malé tribuny,“ uvedl Hronek.

Specifické jsou i prostory mimo led. Lotyšští pořadatelé provizorně připravili i šatny a další zázemí pro jednotlivé týmy. Kabiny vytvořené pomocí mobilních desek nemají klasický strop. Trenér Filip Pešán již před časem sportovní centrum přirovnal k nákupnímu centru v Dubaji.

„Je to jako na letišti. Sedíme v kabině a slyšíme všechno kolem sebe. Když tam hrají písničky, tak je to spíše takový mix. My jsme tady ale kvůli tomu, abychom vyhrávali zápasy a hráli dobře. Vše okolo musíme skousnout a brát takové, jaké to je,“ dodal Zadina.

Útočník Detroitu už skóroval na Českých hokejových hrách, herní pohodu si chce přenést i do šampionátu. „Rád bych góly dával i na mistrovství. Hlavně, abychom vyhrávali jako tým, kvůli individuálním statistikám tady nejsme,“ poznamenal Zadina, jenž trénoval ve formaci s Tomášem Zohornou a Filipem Chytilem.

Na mistrovství světa Zadinu čeká premiéra, Hronek naopak startuje na třetím šampionátu. „Je příjemné být zase v české partě. Už jsem nabral za dva roky nějaké zkušenosti, určitě se cítím lépe,“ připojil Hronek.

Kromě dvojice z Detroitu jsou v nominaci Filipa Pešána i další hokejisté, kteří hokejově vyrůstali na východě Čech. V útočných řadách se mohou objevit Tomáš Zohorna, Lukáš Radil a Michael Špaček. čekat musí Matěj Blümel, který zatím nebyl zařazen na soupisku.

Český tým čekají na úvod dva zápasy ve dvou dnech. Po Rusku nastoupí hned v sobotu proti Švýcarům. „Nějaký plán na nominaci máme, ale už se samozřejmě ohlížíme i na následující utkání se Švýcarskem, které bude čerstvé a bude začínat mistrovství,“ uvedl kouč Filip Pešán.

Východočeši na MS 2021 v Lotyšsku

Filip Hronek - obránce, 25 zápasů, 6 gólů

Filip Zadina - útočník, 7 zápasů, 4 góly

Michael Špaček - útočník, 10 zápasů, 1 gól

Lukáš Radil - útočník, 72 zápasů, 17 gólů

Tomáš Zohorna - útočník, 103 zápasů, 18 gólů

Matěj Blümel - útočník, 12 zápasů, 4 góly

Pozn.: bilance v národním týmu