Nejprve se trefili odchovanci, kteří již působí v zámoří či evropských soutěžích. Filip Zadina, Michael Špaček a Lukáš Radil. Tři trefy a 3:0 pro Česko.

„Jsem rád, že jsem se trefil, pak jsme kontrolovali hru. Nějaké chyby tam taky byly, ale věřím, že jsme udělali krok dopředu a že jsme připraveni na čtvrtfinále,“ řekl po utkání útočník Filip Zadina.

Na jeho gól pak navázali Špaček s Radilem. Pro třicetiletého forvarda to byl teprve druhý zápas na šampionátu, po úvodní prohře s Ruskem v sestavě Radil chyběl.

„Byl jsem tady už na takovém pobytovém zájezdu, s malým okénkem a výhledem na Rigu. Úplně jsem si to neužíval, zaměřil jsem se na jiné činnosti. Bylo to hodně dlouhé, v tom je mistrovství jiné. Jediná místa, kam se dostanete, je zimák nebo malá ohrádka před hotelem,“ popisoval Lukáš Radil týmovou bublinu. Pro něj těžší v tom, že pět zápasů nehrál.

Ve čtvrtek už nastane den D. Tedy důležité čtvrtfinále, které je vstupenkou do boje o medaile. Češi nastoupí proti Finsku. „Měli jsme sedm zápasů, za tu dobu bychom měli být připraveni,“ uvedl Radil. „Teď to bude o nás. Věřím, že to dopadne dobře,“ dodal Zadina.

V předchozím duelu se Slovenskem se prosadili i současní hráči Dynama. Český útočník Matěj Blümel a slovenský obránce Martin Bučko jsou na svém prvním šampionátu. Teď přidali i první střelecké zásahy. Jednadvacetiletý Blümel se ke svému gólu prodral právě přes svého klubového spoluhráče. Bučko se pak o pár minut později trefil od modré čáry taky přesně.

„Z prvního gólu mám skvělý pocit, ale důležitější je týmový výkon. Amerika je ve čtvrtfinále velká výzva. Byla tady už řada překvapení, tak doufám, že připravíme další,“ uvedl Bučko.

Jednadvacetiletý bek si na mistrovství poprvé zahrál proti Rusku, které Slováci zdolali 3:1. „Sezonu jsem začal ve Vrchlabí, na jejím konci jsem na mistrovství světa a s týmem se nám podaří porazit Rusko. To je skvělé,“ řekl už dříve Bučko.