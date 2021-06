Dvě ztráty a potom výhra v prodloužení nad Běloruskem. Čeští hokejisté zatím získali na světovém šampionátu v Rize jen dva body. „První dva zápasy se nám nepovedly, tak jsme věděli, že musíme. Nebyl to plný počet, ale i dva se počítají. Doufám, že se to teď bude zlepšovat,“ řekl v on-line rozhovoru s novináři útočník Michael Špaček.

Odchovanec Dynama, který v roce 2015 vyrazil z Pardubic do zámoří, si rozpačitý start nepřipouští. „Když budu mluvit za sebe, tak nervózní nejsem. Snažím se jít zápas od zápasu a hrát nejlépe, jak můžu,“ uvedl čtyřiadvacetiletý forvard.

Špaček, jenž v této sezoně získal mistrovský titul v dresu Třince, hraje na šampionátu v seniorské reprezentaci poprvé. Ve třech zápasech na mistrovství si zatím připsal jednu asistenci. „Očekávání tady samozřejmě jsou, v Česku se to hodně sleduje. Věříme, že tým máme dobře poskládaný. Musíme doladit některé věci, pak můžeme hrát dobrý hokej,“ dodal.

Gól Dominika Kubalíka během prodloužení český tým oslavil na střídačce. V Česku se přitom začal hodně rozebírat projev trenéra Filipa Pešána, který na sobě žádné emoce nenechal znát.

„Každý trenér působí na střídačce jinak. Kdybyste po utkání přišli do kabiny, tak byste viděli, jak byl náš trenér happy. Hodně to prožíval,“ poznamenal Špaček.

Český tým má za sebou dva dny bez zápasu. První z nich vyplnil dobrovolný trénink a společná týmová večeře. Ve středu už se tým chystal na další zápas proti Švédsku.

„Kluci z Ameriky byli zvyklí hrát na úzkém kluzišti, tady to je dost široké. Nebylo pro ně lehké sem přijet, mít tři tréninky a jít hned do zápasu. To není jednoduché, ale věřím, že se to otočí. A vyhrajeme důležité zápasy, které přijdou,“ prohlásil útočník, který bude hrát v příští sezoně za Frölundu.

Šampionát už přinesl řadu nečekaných a překvapivých výsledků. „Je pravda, že tady jsou nějaká překvapení, ale my se nekoukáme na ostatní. Ve finále může porazit každý každého. Hokej se vyrovnává, nebyl jsem extra překvapený,“ doplnil Špaček.