Play off mistrovství světa očima expertů

Otakar Janecký: „Teď nás čeká Kanada, což by nám mohlo trošku k medaili pomoct. Myslím si, že bychom mohli javorové listy porazit. Věřím tomu, že když vypadli Švédové, Finové přehrají Ameriku, a tak ve finále budou mé dvě nejoblíbenější země. Doufám, že kdyžtak proti Finům odehrajeme lepší zápas než ve skupině. Ať si kdo, co chce říká, Finové utkání odehráli tak, že nás vůbec k ničemu nepustili. Nezbývá doufat, že takový zápas odehráli jen jeden. Kdybychom na ně narazili ve finále, tak je přetlačíme. Potřebujeme nutně už nějakou medaili. Ve čtvrtfinále jsme podali perfektní týmový výkon proti Německu. Musím také vyzdvihnout naše přesilovky. Konečně by to mohlo vyjít na zlato. Vydal bych se k němu finskou cestou. Styl hry jaký naordinoval Kari Jalonen, nám sedí. Ve hře pět na pět nedostáváme góly. No a pokud naše speciální lajna na přesilovku bude dál pálit do černého, tak nám to může stačit. Každopádně v případě finále našich s Finy já určitě budu mít zlato. Samozřejmě, Fini v posledních letech hrají výborný hokej. Myslím, že udávají tempo i mezinárodnímu hokeji. Už bychom se potřebovali ale také zviditelnit i my.“

Vladimír Martinec: „Už bychom tu medaili měli získat. Ve skupině jsme sice nepředváděli nějaký zázračný hokej, ale čtvrtfinále jsme zvládli s velkým přehledem. Před Kanadou musíme být ostražití, protože se zlepšuje každým zápasem. Navíc je o nich známo, že šampionát pro ně začíná až zápasy v play off. I když proti Švédům měli z pekla štěstí. Vylétne jim sebevědomí ještě více, přesto si myslím, že je překonáme. Máme výhodu v první lajně, která umí přesilovky a na ledě bezvadně improvizuje. Po dlouhé době by už finále mohlo vyjít. Ze druhé semifinálové dvojice postoupí Finsko. Věřím, že ve finále s nimi můžeme sehrát vyrovnanou partii. Sice s nimi nemáme v poslední době aktivní bilanci, ale hrají doma, jsou pod tlakem, může se stát cokoliv. Věřit se musí pořád, takže věřím ve zlato. Úspěchem ale bude každá medaile. Už se na ni čeká příliš dlouho. Letos by to byla škoda, máme to perfektně rozehrané.“

