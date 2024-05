David Tomášek (útočník)

Po návratu z Kanady nakoukl do dospělého hokeje právě v Pardubicích, v hokeytownu prožil z osobního hlediska tři vydařené roky. Už tam bylo vidět, že ho čeká slibná kariéra. Následoval přestup do Finska, zahrál si za Spartu, vyzkoušel si angažmá v KHL, teď je oporou švédského Färjestadu. Na pražském šampionátu měl svoji úlohu, gólově se prosadil ve skupině proti Rakousku. I na jeho příkladu bylo vidět, jak je tým dobře namixovaný hráči z NHL, Evropy a domácí extraligy.

David Tomášek.Zdroj: Deník/František Bílek

Očima experta Jiřího Šejby: „Měl skvělé zápasy a přesto klesal sestavou. Hrál ve prospěch týmu. Co mu trenéři řekli, to udělal. Nekoukal na to, že měl předtím nejvíce bodů v zápasech EHT. Přesně o tom to je, že někdy hráči, kteří jsou v průběhu sezony hodně vidět, tak potom dostanou v uvozovkách podřadnější roli, ale vezmou ji za své a pro tým je to skvělé.“