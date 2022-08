Příroda v těsné blízkosti města, to je pardubický Červeňák. O revitalizaci bývalého vojenského areálu se v Pardubicích mluví několik let.

Před dvěma lety se město dokonce ptalo občanů, co s areálem dál. Pardubáci se jasně vyslovili, že chtějí tento kus přírody nedaleko města zachovat. Často se mezi názory opakovalo to samé, na Červeňáku by se nemělo nic měnit, lidé jen volali po lepším zpřístupnění. Teď to vypadá, že se nad místem blýská na lepší časy. Přestože výhodou je zde mít repelent a dobré boty, genius loci to místo bezesporu má. Nejzelenější místo Pardubic, ve kterém jste z centra za pár minut, si rozhodně zaslouží více péče.

Červeňák byl řadu let veřejnosti nepřístupný, jelikož se nacházel v uzavřeném vojenském prostoru. Po odchodu vojáků ho obsadila příroda. Nespoutaná zeleň na 19 hektarech bývalého vojenského cvičiště však nepotřebuje betonové cesty ani stánky s občerstvením, jako tomu je v jiných městských parcích. Naopak by se sem hodily zpevněné cesty, naučné stezky nebo informační tabule o historii místa.

FOTO: Z vojenského cvičiště přírodní park. Červeňák čeká obnova za 60 milionů

Protože je jasné, že tato lokalita má co vyprávět. Od nejstarší historie Pardubic přes výcvik železničního pluku nebo ženistů, příběhy cvičného mostu u hřbitova nebo mostní pilíře, které vydržely do současnosti. Historie pestrá stejně jako kdysi barva nátěru Červeňáku, který je doposud dominantou místa, přestože jeho červená barva vybledla, stejně jako návštěvnost lokality.

Město chce však nyní do místa investovat a Červeňák se má za 60 milionů korun zrevitalizovat. Co přesně s místem bude dál, ukáže až výsledek vypsané soutěže na zpracovatele projektu.