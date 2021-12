Nelehká otázka, v ceně je totiž vyšší bezpečnost. Na tuto odpověď netrpělivě čekají především pardubičtí podnikatelé a majitelé nemovitostí z pardubické ulice 17. listopadu. Těm jde o víc, než o to, jestli v budoucnu pojedou na nákup autem nebo půjdou do obchodu pěšky. Pro občany Pardubic je to jedna z ulic kam si chodí nakoupit. Pro město to je nejnebezpečnější úsek ve městě. Na krátkém úseku silnice se sbíhá hodně komplikací.

O tom, že tento úsek není komfortní pro žádného účastníka provozu se shodují všichni. Ale to je asi tak jediný bod, na kterém se politici a petičníci shodnout. Téměř dvacet čtyři hodin denně se tu potkávají cyklisté, autobusy, trolejbusy a řidiči, kteří nemají kde zaparkovat. A teď kdo má přednost? Na odpověď pro koho město vytvoří lepší podmínky se stále čeká.

Debata je bouřlivá. Vyšším principem pro mě zůstává plynulá a bezpečná doprava ve městě. Ekonomické zájmy podnikatelů by podle mého názoru neměly převyšovat nad zájmy města. O budoucí podobě jedné z hlavní dopravní tepny v Pardubicích, ale musí rozhodnout zastupitelé.