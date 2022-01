Během adventu a zejména o svátcích vánočních jste zajisté prohnali svýma ušima množství koled, nasávajíce tu správnou vánoční atmosféru. Já osobně jsem koled poslechl, zahrál a zazpíval tolik, že už se mi pletou – ráno se probudím a hraje mi v hlavě jakási neidentifikovatelná koleda složená z nápěvů a slov z různých koled, porůznu zkombinovaných. I díky tomu jsem si všiml, jak jsou si české koledy podobné – částečně melodiemi, ale hlavně textově. Ovšem – všechny pojednávají o Ježíšově zrození, ale i spousta různých dílčích motivů se neustále v koledách opakuje. Napadlo mě složit si vlastní koledu, která by působila staročesky a rozšířila tak repertoár donekonečna omílaných Nesem vám noviny, Dej bůh štěstí tomu domu apod.

Melodii vyřešíme nejsnáze tak, že si vypůjčíme nápěv od nějaké méně známé koledy, popřípadě si jej lehce upravíme. Zábavnější je pak tvořit text. Co by tam určitě nemělo chybět? Zaprvé že někdo má jít do Betléma a něco přinést Ježíškovi, popřípadě mu aspoň zahrát, zadruhé že andělé prozpěvují, dále určitě nezapomeňte zmínit pastýře (pastušky), ti jsou velmi důležití! Nebojte se zdůraznit, že Panna Maria byla čistá; též není od věci zmínit, že Ježíšek leží v chlévě na seně a je mu zima. Nic nezkazíte ani zmínkou o hvězdě na východě. Nemůžete-li zaboha přijít na refrén, dosti se osvědčily různé varianty citoslovcí typu hudli hudli, fidli fidli, tydlitom, šmidli vidli apod. Pokud byste chtěli mít koledu pěkně „staročeskou“, neváhejte přidat přechodníky („přišed s jasností v pastýřův stan“) a zejména tvary minulého času 3. osoby čísla množného i s pomocným jsou („i také pastýři jsou se sešli“), dobře fungují i nářeční tvary (dudajú, vem dode). Příští Vánoce vyrukujte před svými bližními se „zapadlou“ koledou, kterou jste „objevili“ ve starém zpěvníku, a vizte, jak se chytí.

Jaroslav Praisler