Snad v každém větším městě je téma parkování aktuální. Stání ve městě a především jeho cena vyvolává vášnivé debaty. Počty aut stále rostou, počet parkovacích míst ne. Pokud pojedete svým autem, nejspíše vás čeká problém, kde vlastně zaparkovat.

Město Pardubice má jasnou parkovací strategii, čerpá inspiraci v okolních městech i ve světě. Buduje také inteligentní systém parkování. Co takhle zeptat se přímo obyvatel?

Záchytná parkoviště na kraji města, kde lidé mohli nechat své auta zadarmo, už neexistují. Pardubice jsou protkány placenými parkovacími místy. V nejdražší lokalitě řidiči zaplatí i čtyřicet korun na půl hodiny. Město má pro lidi radu, a to využívat pro cesty do centra MHD. Radnice se snaží situaci řidičům usnadnit. V ulicích se nyní obměnily parkovací automaty. Lidé tak mohou platit parkovné bezkontaktně nebo pomocí sms a mobilních aplikací. Nemusíte mít tak u sebe peníze. Alespoň to lidem usnadňuje placení.

Město se sice snaží řidičům pomoci při hledání volných parkovacích míst, proto buduje systém smart parking. Finanční stránku věci to pro majitele aut ale nemění. Nelze tak předpokládat, že se v nejbližší době obrázek zoufalých řidičů hledajících volné místo změní.