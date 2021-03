V pondělí 22. března uplyne rok od úmrtí první oběti koronaviru. O čtyři dny později zemřel první covidový pacient v Pardubickém kraji. V pondělí v pravé poledne se proto Česko ponoří do ticha a uctí oběti pandemie.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Pište už o něčem jiném, strčte si covid někam, přineste také pozitivní zprávy anebo víte co? Raději mlčte. Takové komentáře teď slyším pořád. Věřte mi, když můžu, jsem zticha. Mlčet o koronaviru je ale v regionálním zpravodajství nemožné a v Pardubickém kraji to platí dvakrát. Ten totiž drží v posledních týdnech dost nepříjemný prim. První pacientka, kterou z České republiky převezli do zahraničí, byla z Orlickoústecké nemocnice. Minulý týden bohužel zemřela. A zatímco kolega z Královéhradeckého kraje reportuje o domovech seniorů, kde se život díky očkování vrací do normálu, já nemůžu mlčet o zdravotním personálu pardubické charity. Zdejší naočkované bychom totiž spočítali na prstech jedné ruky. Nemusím snad ani zmiňovat fakt, že kraj otevřel čtyři nová očkovací centra, která v pátek odpoledne na čtrnáct dnů pro nedostatek vakcín zase zavřel.