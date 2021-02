Ta nebude možné prosadit na sílu, jelikož s nimi musí souhlasit Poslanecká sněmovna ovládaná koalicí ANO a ČSSD s podporou komunistů, ale i Senát, ve kterém má navrch opozice. Bez shody politických rivalů by mohl být volební proces v České republice ohrožen, jelikož bez metody, jakou se budou přepočítávat hlasy, se zkrátka žádné volby konat nemohou.

Naštěstí ve Sněmovně už od roku 2019 leží návrh zákona, který si nechal zpracovat bývalý předseda lidovců a heřmanoměstecký poslanec Marek Výborný. Návrh nových pravidel respektuje současný nález ústavních soudců a jeho výhodou je i fakt, že pro voliče by se vlastně nic moc nezměnilo. Nadále by hlasovali v současných volebních krajích, pouze přepočet mandátů by byl spravedlivější a nedocházelo by ke zvýhodňování silnějších politických stran. Není tedy potřeba narychlo vymýšlet pravidla nová, pouze stačí schválit něco, s čím měl každý poslanec šanci se v klidu seznámit. Politikům tedy stačí projevit jen trochu dobré vůle. To poslední, co bychom v současné napjaté situaci potřebovali, je nejistota, že se v říjnu budou moci konat demokratické volby.