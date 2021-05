Jinak tomu nebylo ani v případě, kdy se postavili proti kácení lipové aleje v ulici K Vápence v Pardubicích. Mnozí se na aktivisty rozzlobili, že dělají zbytečný humbuk kvůli pár stromům. Třicítka vzrostlých a zdravých lip má ustoupit stavbě terminálu. Ten Pardubice jistě potřebují, ale postoj, že se terminál musí postavit i za cenu všech stromů, správný není.

Tímto způsobem by z města zbyla opravdu jen betonová džungle. V tomto případě se navíc ukázalo, že protesty zelených aktivistů mají smysl. Lípy se totiž nepokácí jen tak, ale vedení města začíná pracovat s variantou, že se přesadí na jiné místo a v původní lokalitě se navíc vysází stromy náhradní. Přestože přesazování lip může být složité a ne všechny stromy to musí přežít, je to znamení toho, že město už není nakloněné nesmyslnému kácení a je otevřené alternativním řešením.