„Jste Češi? Tam to známe,“ svěřují se ukrajinští vesničané, jejichž krávy se popásají v blízkém příkopu. A už vyprávějí historky o práci v Pardubicích, Praze, Plzni a dalších městech. Česká slovíčka se jim lehce vybavují. Mají nás rádi, s tím se netají. Nabízejí hned za pár hřiven mléko, máslo i ten zrádný kvas z žitného chleba. „Přijďte k nám na návštěvu, má rodina vás ráda pohostí,“ to jsou časté věty vyřčené z úst milých lidí.

Ukrajinští studenti se domů zatím nevrací, říká mluvčí Univerzity Pardubice

Teď nastal válečný konflikt a situace je velmi vážná. Česká republika hledá ubytovací kapacity, protože musí být připravena na to, že k nám uprchlíci z Ukrajiny přijdou. Dobrá, nazývejme je migranty, ale podejme jim pomocnou ruku. Nejsou to grázlové, kteří by nám měli ublížit. To válka, jež je zřejmě brzy vyžene z domovů, je zlá.