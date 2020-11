Právník samozřejmě ví, jaký trest jeho klientovi hrozí. Většinou se jeho vize tedy drží poblíž spodní hranice trestní sazby a často i pod ní. Pak jen čeká a doufá, že nepředložení důkazů pomůže k upozadění spáchaného činu, a jak protistrany, tak soud, obměkčený vidinou dřívějšího odchodu ze soudní síně, na dohodu přistoupí.

A tak od pardubického soudu odešel s podmínkou například padesátník, který pohlavně zneužil čtrnáctiletou dívku. Za stejný čin přitom už dříve seděl. Osmnáctiletý mladík měl zase chuť na čtyřletou holčičku, ta se vrátila domů se zakrvácenými kalhotkami. I tento obžalovaný odešel s podmínkou. U soudu ale zůstali s nepochopením a slzami v očích sedět rodiče malé dívky.

Jejich otázka, zda by soud dopadl jinak, pokud by se znovu přednesly důkazy, pokud by nedošlo k dohodě, kterou nemohli ovlivnit, zůstane nezodpovězena. Nyní mohou doufat jen v to, že holčička se bude vyvíjet bez problému a neponese si následky. A také v to, že mladíka, který bydlí jen o pár ulic dál, nebudou potkávat často a že za svůj čin půjde alespoň do pekla.