Se začátkem května startuje jarní výzva Do práce na kole, která motivuje lidi, aby do práce vyrazili ekologičtější cestou než autem. Letošní ročník je rekordní, zapojilo se do něj téměř 25 tisíc lidí, z toho přes tisícovku z Pardubického kraje, což značí, že stále více lidem záleží na životním prostředí. Proč ale šetřit přírodu jen jeden měsíc v roce? Myslet ekologicky se přece dá po celý rok a to ne jen na kole.