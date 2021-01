Dopravnímu podniku hrozilo, že nestihne splnit termín pro získání dotací. A přestože to dobře dopadlo, nový odbavovací systém ještě nemá vyhráno. Čekají ho porodní bolesti v podobě zdlouhavé výměny terminálů a nefunkčnosti elektronických peněženek, což dopadne zejména na cestující. Ty čeká kromě nemožnosti platit v některých vozech Pardubickou kartou taky nutnost seznámit se s novým systémem, na jehož pochopení by zvláště v době přechodu ze starého na nový potřebovali nejméně dvě vysoké školy.

Jedná se však o nutné zlo, které musejí cestující přežít, aby byli odměněni funkčním a moderním systémem odbavování. A přestože se dopravní podnik snaží o novém systému předem ze široka a přehledně informovat, měl by také zvážit velkou tolerantnost, kterou přidá do popisu práce revizorům. Dostat pokutu za to, že člověk nevyřešil hlavolam, je totiž dost kruté.