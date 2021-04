Žáci základních škol se musí samy před vstupem do třídy testovat proti kororonaviru. | Foto: Luboš Jeníček

Za návrat do školy však musí zaplatit daň – dvakrát týdně musí školáci podstoupit testování. Hluboko do nosíku si strčí tyčinku a 15 minut počkají. Výsledek bude pravděpodobně negativní. Potom mohou utíkat do třídy.