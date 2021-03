Jednou za měsíc se ve společenském sále pardubické radnice scházejí zastupitelé města.

Doba covidová však zapříčinila to, že se poslední měsíce tak různě stěhují do větších prostor. Nyní je navíc čeká ještě jedna velká změna – historicky poprvé zasednou distančně. Koronavirus přirozeně řádí i mezi zastupiteli, a tak by se mohlo stát, že z důvodu nepřítomnosti nemocných členů by některá hlasování dopadla jinak, než za běžného stavu.