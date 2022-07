V době letních festivalů, akcí a koncertů se jednorázové plasty staly velkým tématem. Přestože většina pořadatelů velkých akcí už přešla na vratné plasty, objevují se i výjimky. Na letošním Colours of Ostrava se vrátili ke klasickým jednorázovým kelímkům s tím, že je to hygieničtější. Lidé ale nadšení nebyli, drtivá většina návštěvníků by raději zálohovaný kelímek. Ten si navíc řada účastníků odnáší domů jako vzpomínku.

Opačnou cestou se vydali na jednom z největších tuzemských hudebních festivalů. Červnový hradecký Rock for People si zakázal jednorázové plastové kelímky, tácky, brčka, ale nad rámec chystaného zákona třeba i víčka na kávu nebo sáčky na majonézu. Používal místo nich kompostovatelné materiály.

Nový zákon omezující spotřebu plastů měl platit už v létě, jenže Sněmovna ho schválila až 20. července. Pokud ho posvětí i Senát, dostane ho na stůl prezident. Sněmovna současně rozhodla, že plastové nápojové lahve budou muset být do roku 2030 vyrobeny až ze 30 procent z recyklátu. Zákon má přírodu jen u nás ročně zbavit 1,7 miliardy kusů jednorázových výrobků z vybraných plastů. Kdy však začne platit, není jasné.

Pořadatelé tak dělají první krok často ze své vůle. Ekologickou cestou se v poslední době vydává i populární série festivalů Hrady.cz, které se představí i na Kunětické hoře. Lidé se tam už nesetkají s jednorázovými brčky a pokrmy a pití bude servírováno v nosičích, které budou vycházet z chystané vládní normy.

Organizátoři se tím snaží zamezit jednak velké spotřebě plastu, ale také nepořádku. Letní festivaly se pomalu mění do znamení hudby a vratných kelímků. A pivo ze zálohovaného kelímku přece chutná stejně, jen navíc šetří přírodu.