Polemika však odkrývá kámen úrazu, na který ankety nedávají přesvědčivou odpověď: Zrušit, nebo zakázat? Mezi tím je obrovský rozdíl…

Všelijakými zákazy se totiž oklešťujeme rok od roku víc. Zákazy kouření, zákazy alkoholu, zákazy hluku, zákazy fyzických trestů dětí… Teď sílí volání po zákazu petard a rachejtlí… Co přijde dál? Zakážeme si jíst tučné maso, protože není zdravé?! Zakážeme výcvik psů na cvičácích, protože je to „týrání zvířat“?! Nějak si tu svobodu, o kterou jde nejvíc, sami bereme. Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. A to se navíc jako „dobré“ mohou jen jevit.

Nevole k ohňostrojům pořádaných městy se přitom jen svezla s mnohem masivnějším odporem k individuálním hrátkám s dělobuchy a petardami. To je totiž kravál, který především škodí. Nesoustředí se organizovaně do jednoho místa a v jeden okamžik, blbci s nimi dělají bordel už od Štědrého dne a děsí jím nejen zvířata.

A právě kvůli takovým blbcům, kteří nemají rozum a odpovědnost, vznikají všechny ty zbytečné zákazy. Individuálně odpalované rachejtle totiž zakázat nejde: Kde není vymahatelnost, zákazy nefungují.

Lepší než rušení ohňostrojů ze strany radnic, jen aby šly příkladem, by tak pomohla veřejná osvěta. Ač to možná zní vágně a byl by to běh na mnohem delší trať.