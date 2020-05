Krize obrovskou silou zasáhla provozovatele restaurací, hospod a kaváren. Zničehonic se ocitli bez příjmů. Pardubická radnice se proto nejdříve rozhodla „odpustit“ těm, kteří mají provozovny v městských prostorách, nájem. Ve skutečnosti ale šlo jen o posunutí plateb. A kdo si v současné situaci může být jistý, že na konci roku bude schopný zaplatit několik nájmů najednou? Argument, že nelze nájem odpustit úplně, protože je potřeba zachovat rovné podnikatelské prostředí, je ve chvíli, kdy soukromí pronajímatelé provozovatelům nájmy odpouští úplně nebo alespoň z půlky a kdy jde o to, aby tady vůbec nějaké podnikatelské prostředí zůstalo, opravdu úsměvný.

Radnice se nyní rozhodla, že nájmy v městských prostorách podnikatelům odpustí úplně, a to až do konce nouzového stavu, případně do 30. června. To je jistě krok správným směrem.

A pomoc měla zajít ještě dál. Zastupitelstvo doporučilo jednotlivým obvodům odpustit provozovatelům pronájem prostor pro venkovní zahrádky. Jenže zatímco v okolních městech má toto prominutí trvat po celou sezonu, v Pardubicích to bude jen do konce června. To už není ani úsměvné.

Právě letní sezona je pro většinu hospod tou nejdůležitější a letos to bude platit dvojnásob. V mnoha případech se rozhodne, jestli podnik přežije. Asi nikdo nepočítá s tím, že by tržby byly tak vysoké jako v minulých letech. Proto je potřeba podnikatelům skutečně pomoci – a ne jen dělat rádoby velká gesta.

My si můžeme nakoupit vouchery a trička na podporu svých oblíbených podniků, ale ta hlavní – a o poznání větší – pomoc musí přijít z vyšších míst. A nesmí být polovičatá.