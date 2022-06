Nezaměstnanost v Pardubickém kraji díky rozbíhajícím se sezonním pracím a navzdory uprchlické vlně stále klesá, už je na 2,3 procentech, což ekonomové hodnotí jako nezdravou přezaměstnanost. To v překladu vyjadřuje oblíbené rčení, že „nejsou lidi“. Ano, to nejsou. To potvrdí kdejaký řemeslník, hospodský nebo personální manažer montoven (a že jich tu v kraji máme). Na to, že nejsou lidi, se ovšem stačí zeptat i chlapů večer u piva nebo sousedek u kafe poté, co se vrátí z práce.

A jdeme dál k ještě výmluvnějším datům. V absolutních číslech, která jsou možná srozumitelnější, je v Pardubickém kraji 8122 nezaměstnaných. Volných míst je ale 18 688, tedy více než dvakrát tolik. I kdyby všechny zdejší Ukrajinky (velká část z těch zhruba 15 tisíc ukrajinských běženců v kraji jsou děti) získaly práci, stále bude zbývat několik tisíc volných míst. Neobstojí námitka, že řada poptávaných profesí je spíš mužských. Ano, je: těch, které zbydou.

Češi rukama moc makat nechtějí a víme to všichni. Jen je opovážlivé to takto veřejně napsat, o tom se může jen soukromě kafrat v hospodě. Největší poptávka je právě po lidech na méně kvalifikované a spíše manuální práce, o které Češi nemají zájem.

Výstižně to glosuje vtip, kde chlapík, říkejme mu Pepa, s lahváčem u televize před svou ženou lamentuje: „A teď nám ty Úkáčka začnou brát práci!“ A Máňa mu odpovídá: „Pepo, přišel ti dopis z pracáku.“