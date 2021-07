Jeden žák z vítězné školy tak odevzdal 300 lahví, což je obrovské číslo. Otázkou ale je, zda by takový výkon měl být odměněn. Letos určitě, protože děti byly k takovému cíli vedeny a snažily se uspět v tom, co jim je předkládáno. Jenže soutěž škol a školek ve sběru recyklovatelných materiálů v Pardubicích běží již přes dvě desetiletí.

Zajisté byla přínosná v době, kdy se občané učili třídit, nyní jsou ale trendy jiné. Město by spíše mělo děti motivovat a vzdělávat v oblastech, které je naučí odpad minimalizovat. Aby příště, až půjdou s maminkou do obchodu, ji přestaly přemlouvat, ať koupí těch flašek víc. Aby věděly, že nejde jen o to odpad třídit, ale především ho nevytvářet.