Jestli a proč památník osvobození odstranit, přemístit, nebo ponechat tam, kde je? To jsou otázky, které v Pardubicích rezonují už několik let. Další pokus o přesunutí sousoší, které má připomínat padlé ve 2. světové válce a kterému v Pardubicích nikdo neřekne jinak než Rudoarmějec, opět neprošel.

Památník minulosti, který navíc kazí pohled na pardubický zámek, tak někteří pomník vnímají. Politici ale nechtějí podle svých slov udělat nahodilé rozhodnutí.

Vypadá to, tedy že ani současná politická situace nezmění pohled Pardubáků natolik, aby se socha z šedesátých let odstranila z centra města. Historici, zástupci města ani veřejnost nemají jednotný názor. Pardubičtí zastupitelé si chtěli nechat poradit od odborníků, kteří pro ně zorganizovali seminář, ani to však situaci nerozseklo. Jediné, na čem se politici shodnou, je fakt, že současnou politickou situaci a válku na Ukrajině s odstraněním sousoší nelze spojovat.

Většina historiků zastává názor, že by pomník měl zůstat na svém místě. Přestěhování památníku totiž dějiny nepřepíše. Je to otázka slabosti národa? Z úst některých odborníků zní názor, že hrdé národy přijímají své dějiny tak, jak jsou, protože jsou to jejich dějiny. Slabé národy se za své dějiny stydí. A přestože se v minulosti sochy nejen přesouvaly, ale rovnou strhávaly. V Pardubicích se ani po dalším pokusu kritiků socha, která by podle některých více parády udělala na městském hřbitově, stěhovat prozatím nebude.

Nebuďme jako ty režimy, které se pokoušejí dějiny přepsat. Lidé si cestu na Pardubický zámek jistě najdou, i když na něj při cestě možná pohlédnou přes sochu rudoarmějce. Vojáka se zbraní v ruce nemusíme vnímat jako symbol minulého režimu ale třeba i jako varování budoucím generacím.