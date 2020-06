Město Pardubice vyvěsí na budově radnice černý prapor a připojí se tak k iniciativě Milada 70: Zavražděna komunisty, která má připomenout justiční vraždu političky Milady Horákové, které se komunistický režim dopustil přesně před 70 lety. Na jednání pardubických radních návrh vznesl primátor Martin Charvát z hnutí ANO.

Ilustrační obrázek | Foto: Hradecký deník

Nápad je to chvályhodný, nelze si ovšem nevšimnout, že je to další z paradoxů pardubické komunální politiky. Na celostátní úrovni je to totiž právě hnutí ANO, které založilo bytí své vlády na podpoře KSČM a dalo tak komunistům největší rozhodovací pravomoci od roku 1989. Podobných střetů s Prahou nalezneme v Pardubicích víc.